Torneo di Carnevale al Comunale di Paperino

E’ tutto pronto al Comunale di Paperino in vista del Torneo di Carnevale, rassegna di calcio giovanile riservata alla categoria Pulcini, alla quale prenderanno parte anche squadre professionistiche. La manifestazione, che torna a svolgersi dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è in programma domenica a partire dalle 10 con la fase di qualificazione. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 prenderà il via la fase finale. A contendersi il titolo ci saranno squadre professionistiche come Bologna, Empoli, Perugia e Aquila Montevarchi, ma anche formazioni dilettantistiche come Accademia Modena, Coiano Santa Lucia Prato Social Club, Virtus Bottegone e naturalmente i padroni di casa del Paperino San Giorgio. "Siamo contenti di potere tornare a organizzare il torneo dopo la pandemia - sottolinea il presidente del Psg Sauro Pratesi -. E non vediamo l’ora di accogliere nel nostro impianto alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia".