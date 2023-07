Torneo dei Rioni nel vivo Fornacelle arriva ai playoff

Primi verdetti al Torneo dei Rioni di Montemurlo. Il Fornacelle grazie alla vittoria per 2-0 nello scontro diretto col Morecci riesce ad ottenere la certezza di proseguire nella competizione approdando ai play off. Di Cirino e Mazzi le reti che, al contrario, hanno eliminato matematicamente il fanalino di coda Morecci, unica esclusa dopo la prima fase del torneo con i suoi zero punti in graduatoria. L’altro verdetto riguarda uno scatenato Strada Mulino, che si conferma capolista indiscusso e strappa il pass per le semifinali chiudendo in testa la fase eliminatoria a punteggio pieno (12 punti) grazie al successo in rimonta per 2-1 ottenuto contro i campioni uscenti del Popolesco, momentaneamente bloccati in seconda posizione a quota 7, in attesa delle altre partite di questa settimana. Un match vibrante quello andato in scena fra due delle formazioni più accreditate di questa edizione. In vantaggio il Popolesco con il gol di Ferri nella prima frazione di gara. Allo scadere del primo tempo, però, lo Strada riesce a pareggiare grazie al rigore realizzato con freddezza da Falteri, sempre più capocannoniere della manifestazione con 5 gol segnati, e poi trova il gol della vittoria nella ripresa con Ruben Fedele, che su una palla persa a centrocampo dal Popolesco, si trova solo davanti al portiere insaccando il definitivo 2-1. Stasera alle 21.30 al "Nelli" di Oste la sfida fra Bagnolo e Novello chiuderà le fasi eliminatorie.

L.M.