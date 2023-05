Tornei Soffici

E’ iniziata l’edizione 2023 del Soffici, storico torneo di calcio giovanile organizzato dal Poggio a Caiano, e dedicato alla categoria Esordienti. Pareggio all’esordio per i padroni di casa medicei, che impattano 1-1 col Pistoia Nord, con reti di Barone e Barbini. Vince invece nel match inaugurale la Sestese che si impone 3-2 sulla Poggibonsese, trascinata dalla tripletta di Toderici. Tutto facile per l’Academy Tau col 5-0 rifilato al Margine Coperta, mentre l’Hitachi cade sotto i colpi della Zenith Prato per 3-0 con tripletta di Hussey. Chiusa la prima giornata di partite, si è aperta la seconda che ha visto nel girone A la Valbisenzio Academy agguantare in vetta la Sestese battendo 3-2 il Capostrada. Goleada per il Prato nel girone H: i lanieri dominano 6-0 sullo Sporting Cecina. Infine il successo di misura 1-0 del Tobbiana nel girone C ai danni dell’Olimpia Quarrata. Gol partita di Bonacchi. La manifestazione andrà avanti per settimane con la fase a gironi, per poi dare vita al momento decisivo con i match a eliminazione diretta che condurranno fino alla finalissima.