Torna il memorial Menchi La Pietà sfida tutte le big

Tre giorni di calcio giovanile di livello nazionale. E’ in programma il 2930 aprile e il 1° maggio la sedicesima edizione del memorial Jacopo Menchi, uno dei tornei più importanti su scala regionale dedicati alla categoria Under 14. A organizzarlo la Pietà 2004 che ieri alla presenza delle istituzioni cittadine, presenti Faggi, Taiti e Vannucci, ha ufficializzato partecipanti e gironi. Si parte dal gruppo A che vedrà di fronte i padroni di casa della Pietà 2004, la Roma, la Sampdoria e l’Udinese. Nel girone B Atalanta, Fiorentina, La Spezia e Limite e Capraia. Nel C Torino, Parma, Empoli e Pisa. Con i match si parte da sabato 29 aprile, alle 10.30, con il derby toscano fra Empoli e Pisa. La Pietà 2004 esordirà alle 14 contro la Roma, in un match a dir poco suggestivo per i pratesi. Il giorno dopo i locali sfideranno alle 20.30 la Sampdoria. Il 1° maggio ci sarà spazio per semifinale e finali. Nello specifico alle 17 ci sarà quella per il primo posto. A seguire la consueta cerimonia di premiazione. Nell’occasione verranno anche premiati il capocannoniere della manifestazione, il miglior portiere, il giocatore più decisivo della competizione, la squadra vincente del premio fairplay, e verrà annunciata la top 11. Tutti i match, come consuetudine, verranno disputati al Faggi di via Capponi.