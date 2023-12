Timec, due vittorie regalano il comando della classifica

Con due vittorie consecutive fra turno regolare e recupero, la Timec Prato balza al comando della classifica del girone B della serie C2 di calcio a 5. La squadra allenata da Christian Bini Conti ha battuto 6-0 l’Olimpia Pistoiese e quindi la Laurenziana per 8-4 ed è salita a quota 30 punti, due in più dell’Atletico Fucecchio secondo e quattro in più

del San Giusto terzo. Quest’ultima formazione, nella tredicesima giornata

ha impattato 1-1 nel derby con l’Atletico 2001. In questo turno per le pratesi si sono registrate anche tre sconfitte: La Querce ha perso 2-3 con il Centro Storico Lebowski, il No Sense 1-3 contro il Midland e il Chiesanuova 5-6 con il Quartotempo Firenze.

Il calendario della quattordicesima d’andata sarà il seguente: Folgor Calenzano-Atletico 2001, Timec-Limite e Capraia

e i derby Chiesanuova-La Querce e No Sense-San Giusto. Salendo in serie C1, continua la striscia negativa della Verag Villaggio che con Palma in panchina al posto del dimissionario Begliomini è uscita battuta dalla trasferta con il Città di Massa: 1-2 il risultato finale che lascia i pratesi, dopo quattordici giornate, al penultimo posto della graduatoria con 8 punti,

due soli in più del fanalino

di coda GF Rione. In testa

al massimo campionato regionale c’è il Versilia con 35 punti. Nel prossimo turno la Verag Villaggio ospiterà

il Tau Futsal Altopascio.

M.M.