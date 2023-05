Tigers, nona sinfonia Una stagione da podio

L’obiettivo era chiudere con la nona vittoria nel raggruppamento, a suggellare una stagione più che positiva. Centrato. Con il 38-5 imposto al Firenze 1931 i Gispi Tigers hanno chiuso nel migliore dei modi la regular season, mantenendo la terza posizione in classifica.

La prima frazione è finita sul parziale di 24-0, con gli ospiti capaci però di ridurre le distanze poco dopo l’inizio della ripresa. Una marcatura rivelatasi a posteriori un fuoco di paglia, più che l’incipit di una vera e propria rimonta: le nuove mete di Bracciali e di Paoli, entrambe trasformate da Mancini, hanno consentito agli uomini allenati da Alessandro Boscolo ed Elia Guastini di incrementare ulteriormente il divario. E di fissarlo in via definitiva, aggiudicandosi l’incontro. E’ così pronta ad andare in archivio un’annata agonistica soddisfacente, visto che i Tigers si sono confermati tra i migliori della fase interregionale del torneo. Anzi, fatta eccezione per le corazzate Gubbio ed Arezzo, che hanno disputato un campionato a parte, i rugbisti pratesi sono si sono rivelati i migliori, chiudendo il girone 1 al terzo posto a quota 40 punti.