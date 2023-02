Terza vittoria per la Rlc Sistemi La Florence cede al pressing

Terza vittoria casalinga consecutiva nelle ultime quattro gare per la Rlc Sistemi. La squadra pratese si impone per 56-31 contro la Florence e consolida la terza posizione in serie B femminile regionale. Nel primo quarto entrambe le squadre in difesa con le pratesi che pressano per far stancare le guardie fiorentine. Pratesi avanti 13-5 alla fine del primo periodo. Nel secondo quarto la Rlc Sistemi continua a spingere e le Fiorentine provano a rispondere, ma la differenza fisica è abbastanza evidente, specie con l’ingresso di Franchini nelle fila locali. A metà gara si arriva sul 31-16 per Prato. Dopo l’intervallo lungo le pratesi serrano le maglie in difesa, anche se iniziano a sbagliare un po’ troppo in fase offensiva. In ogni caso all’ultima sosta la partita è già nelle mani delle padrone di casa, che iniziano l’ultimo tempino sul 45-19. Il quarto finale serve solo alla Rlc Sistemi per abbassare un po’ il ritmo e gestire il cronometro fino alla sirena finale, mentre la Florence ne approfitta quantomeno per rendere meno pesante il passivo. Bene fra le padrone di casa le due giovani 2008 Pagliai e Resti, all’esordio. Bene Franchini, in miglioramento anche in fase difensiva. Il tabellino della Rlc Sistemi, che sabato affronterà la Laurenziana Firenze: Vannucchi 9; Billi 7; Ponzecchi 10; Franchini 12; Sautariello 5; Trucioni 6; Borghesi 2; Mandroni 3; Popolo 2; Lastrucci; Resti 2; Pagliai. All. Pavi Degl’Innocenti.

L.M.