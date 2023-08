Tempesti non si ferma Un’altra stagione a Ortigia

L’Ortigia non ha dubbi, visto che lo ha definito "il miglior portiere di sempre". E Stefano Tempesti, come anticipato a La Nazione qualche mese fa, ha deciso di andare avanti: nel 2024 taglierà i trent’anni di carriera e lo farà difendendo ancora la porta del sodalizio siciliano, nel quale milita ormai dal 2019. A dare notizia della scelta del pallanuotista pratese, classe 1979, è stato qualche giorno fa la società sicula in maniera indiretta, annunciando l’arrivo dell’estremo difensore Giacomo Calabresi (proveniente dal Padova) "come secondo di Tempesti".

A 44 anni compiuti lo scorso giugno, con un palmarès che comprende una medaglia olimpica, un oro mondiale e ben quattordici scudetti, il "portierone" si prepara all’ennesima stagione da protagonista. Dopo aver contribuito al terzo posto nella scorsa serie A1 che ha consentito all’Ortigia di giocarsi lo scudetto, Tempesti ha ripreso gli allenamenti insieme ai compagni di squadra per farsi trovare pronto. La serie A1 202324 inizierà il prossimo 1 ottobre, ma prima di pensare al campionato bisognerà prepararsi per la Champions League che partirà il prossimo 8 settembre (sfidando i greci del Vouliagmeni, i rumeni dell’Oradea e i croati del Primorje).

"Abbiamo disputato una stagione meravigliosa, forse la migliore di sempre per il club – ha ribadito Tempesti – solo al termine della prossima annata agonistica prenderò davvero in considerazione l’ipotesi di ritirarmi".