Tc Prato, festa scudetto Tennis e padel: i vincitori

Grande festa al Tc Prato per i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione e per la conclusione dei tornei sociali di tennis e della Coppa Davis di padel. Grande applauso per le campionesse d’Italia Ladies 60 che hanno conquistato lo scudetto e per il team della serie D1 femminile, che ha vinto il titolo regionale superando in finale il Tennis Pisa.

"Dopo questi successi ci prepariamo ad ospitare i campionati italiani Under 14 femminili, che si svolgeranno al nostro circolo dal 28 agosto al 3 settembre con in campo le nostre Vittoria Vignolini e Virginia Lanzillo – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli –. Poi ad ottobre partirà la serie A2 femminile, con l’obiettivo di ritornare nella massima serie". La prossima stagione, dunque, si annuncia ambiziosa per il circolo dopo le soddisfazioni arrivate in quella che si è giocata nelle scorse settimane.

A conquistare il primo posto della Coppa Davis Gold di padel è stata la Francia, che in finale ha superato l’Italia.

Questa la formazione vincitrice: Matteo Biagini (capitano), Francesco Gori, Lorenzo Dell’Orfanello, Andrea Cavicchi, Lorenzo Tatti, Andrea Vannucchi, Lorenzo Gazzini, Edoardo Albini, Nicola Badiani, Serena Tatti e Chiara Matteucci.

Nel torneo di tennis il singolare maschile super top è stato vinto da Lorenzo Gambini. Gli altri vincitori. "Top": Leonardo Settesoldi; singolare 1: Gianmarco Bettazzi; singolare 2: Jacopo Bigiarini; singolare 3: Brando Balli; singolare 4: Leonardo Farsetti, quali 4 Duccio Magheri; Over: Sergio Santini.

Nei doppi il duo Top se lo sono aggiudicato Andrea Stefanacci e Massimo Bigagli battendo in finale Franco Mazzoni e Stefano Papi. Doppio 1-A per Alberto Mannelli-Umberto Querci; doppio 1-B ad Andrea Liguori-Gabriele Romolini; doppio 2 a Federico Nencini-Simone Martinelli; doppio femminile a Maria Chiara Gestri-Enza Terracciano; doppio misto 1 a Vittoria Livi-Matteo Zanolla; doppio misto 2 a Serena Tatti-Paolo Tota.

L.M.