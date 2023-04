Tavola, tre punti Ora il campionato è davvero vicino

La capolista vede ormai

il traguardo e potrebbe festeggiare già nel prossimo turno, anche se le concorrenti non hanno intenzione di mollare. Questi gli "higlights" della ventisettesima giornata della terza categoria 202223, chiusasi ieri. Iniziamo dai posticipi: il Tavola ha rifilato un poker al BGV Soccer (doppietta di Mugnaini e acuti di Vinci e Spezzano, nel 4-0 finale) mettendo una seria ipoteca sul primo posto

in classifica. Anche se il Montemurlo Jolly non vuole farsi da parte, visto che l’1-0 maturato al Nelli contro il San Giusto tiene comunque i montemurlesi in scia. La lotta per la zona playoff resta ad ogni modo serrata: la Polisportiva Carraia ha mantenuto il terzo posto violando il terreno di gioco dell’Eureka (2-1) mentre una rete di Cibella ha consentito a La Briglia Vaiano di espugnare il campo del Bacchereto (1-0 e quarta piazza consolidata). Per non parlare della Valbisenzio Academy di Imbriano, che alla luce del 2-0 casalingo inflitto a La Libertà 1945 Viaccia resta quinta e può continuare la sua corsa. Mezzo passo falso a sorpresa per il Tobbiana:

il 2-2 rimediato nella tana del Montepiano fanalino di coda suona alla stregua di un addio alla possibilità

di qualificarsi per gli spareggi-promozione.

A metà del guado, vittoria casalinga confortante

per la Polisportiva Naldi:

di Gelsumini, Ibraliu e Compagnin le firme sotto al 3-0 inflitto a Las Vegas. Rialza infine la testa anche il Carmignano, capace di battere 3-1 a domicilio il Paperino San Giorgio: gol di Santoro da un lato, bis di Saddi ed acuto di Lai dall’altro.