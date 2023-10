Tavola sale a nove punti . Il Sant’Ippolito rallenta

Due squadre al comando a punteggio pieno dopo la terza giornata del campionato di calcio a 11 targato Uisp. Il Tavola è salito a 9 punti grazie al successo per 3-1 ottenuto contro il Phoenix 2012, che al contrario rimane a metà del gruppo con 3 punti. A quota 9 punti e ancora imbattuto anche il Giusti Stefano Comeana, che si impone per 2-1 fra le mura amiche contro il Signa 2007, fermo al contrario nel gruppo di squadre a quota 3. Rallenta invece il S. Ippolito, che pur conservando l’imbattibilità stagionale non va oltre il pari (1-1) contro il Real Chiesanuova (squadra ancora a caccia del primo successo e bloccata nei bassifondi a quota 2 punti) e insegue le due di testa coi suoi 7 punti. Risalgono di gran carriera e si avvicinano alle zone nobili allora i Kickers Narnali, in odore di podio con 6 punti dopo il successo per 2-1 ottenuto in casa del Prato Asd, fermo nel gruppo di squadre a metà della classifica con 3 punti. In lotta per i piani alti si inserisce anche la Polisportiva S. Andrea, che sale a 4 punti dopo il secco 3-1 rifilato al fanalino di coda ancora a secco Avis Verag Prato Est. Primo successo pure per il Bellini Bacchereto, che sale a quota 3 dopo la vittoria di misura (1-0) ottenuta in casa del Prato City, altro fanalino di coda del raggruppamento. In classifica marcatori Pierozzi del Tavola sale al comando in solitaria con 3 centri realizzati.