Tavola promosso, Montemurlo in finale playoff. E c’è La Briglia Vaiano-Carraia

Tavola promosso, tre squadre pronte

a giocarsi la promozione agli spareggi. Questo il verdetto della regular season della terza categoria 202223, chiusasi ieri con l’ultima giornata del torneo.

A far festa appunto è il Tavola: gli uomini di coach Scotton avevano bisogno di una vittoria per essere sicuri di mantenere il primo posto e il 2-0 esterno contro La Briglia Vaiano, propiziato dalle reti di Piccolo e di Brunetti, ha consentito ai rossoverdi di mantenere la vetta e di celebrare il salto in seconda categoria. La stagione non è tuttavia finita, in quando Cuzzavaglio e soci potrebbero conquistare anche il "double", aggiudicandosi la Coppa Faggi nella finale che si dovrebbe tenere entro

la fine del mese. Prosegue anche il cammino del Montemurlo Jolly, che con il 4-1 inflitto a domicilio al Carmignano è certo di un posto nella finalissima dei playoff. I montemurlesi se la vedranno nel dettaglio contro

la vincente dell’unica semifinale fra Polisportiva Carraia (che ha chiuso

in terza posizione battendo 1-0 la Valbisenzio grazie ad un gol di Cenni) e La Briglia. Il successo casalingo per 2-1 contro l’Eureka, griffato da Cristofaro

e Bruschi (con quest’ultimo laureatosi capocannoniere) ha fatto sì che il Tobbiana chiudesse quinto, mentre

la Polisportiva Naldi ha fermato il San Giusto sul 2-0 (con assoli di Gelsumini e Checchi). Stesso risultato con cui il Bacchereto ha regolato il Montepiano, mentre sotto l’1-0 ottenuto dal Paperino San Giorgio a Vaiano contro Las Vegas c’è la firma di Pappadà. A chiudere la "stagione regolare", il 4-1 con cui La Libertà 1945 Viaccia ha superato il BGV Soccer nel posticipo domenicale. E se per quasi tutte le compagini è tempo di riposarsi e pianificare la prossima annata, Montemurlo, Carraia e La Briglia si preparano alla fase decisiva.

Giovanni Fiorentino