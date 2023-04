Tavola, posticipo col BGV Soccer Il Montemurlo Jolly col San Giusto

Sulla terza categoria 202223 stanno per scendere i titoli di coda: si intravede all’orizzonte già la fine della regular season. La quartultima giornata di campionato, che inizierà domani, può quindi già dare un indirizzo preciso anche se le sfide sulla carta più interessanti inizieranno domenica. La capolista Tavola ospiterà il BGV Soccer in uno dei tre posticipi domenicali, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio attuale sul Montemurlo Jolly che giocherà poche ore dopo in casa contro il San Giusto. Nel terzo posticipo, la Valbisenzio Academy di Imbriano riceverà La Libertà 1945 Viaccia e i vaianesi sono chiamati assolutamente ad aggiudicarsi l’intera posta in palio per continuare a sognare gli spareggi-promozione. Più che mai ricco anche il programma del sabato: alle 14.30 la Polisportiva Carraia andrà nella tana dell’Eureka per consolidare l’attuale terza posizione di classifica. In caso contrario, La Briglia Vaiano potrebbe mettere la freccia, qualora dovesse espugnare il campo del Bacchereto. Anche il Tobbiana può inserirsi potenzialmente in zona playoff (a patto di battere a domicilio il fanalino di coda Montepiano). Interessante sulla carta anche Polisportiva Naldi-Las Vegas, visto che entrambe le compagini sono ottave a quota 35 punti. A completare il tutto, ecco infine Paperino San Giorgio-Carmignano.