Tavola e San Giusto si sfidano nella finalissima di Coppa Faggi

Un penultimo atto al cardiopalma, al termine del quale si è dovuti ricorrere alla differenza reti per individuare la seconda finalista. E per questa ragione l’ha spuntata il Tavola, che il mese prossimo si giocherà il trofeo nella finalissima col San Giusto. Questo è il verdetto dell’ultima partita del triangolare di Coppa Faggi, giocata a Vaiano. Si sono sfidati i padroni di casa della Valbisenzio e il Tobbiana, con gli ospiti che partivano virtualmente con i favori del pronostico in quanto sarebbe bastato loro un pari per passare il turno. Invece il successo per 2-1 a favore dei vaianesi (gol di Mazzola e Langianni da un lato, rete della bandiera di Bruschi dall’altro) ha rimescolato le carte. Si è dovuto valutare la differenza reti, che ha premiato il Tavola: gli uomini di mister Andrea Scotton avevano due reti all’attivo e una al passivo, contro le due segnate e le altrettante subìte dalla Valbisenzio di Imbriano (mentre il Tobbiana ne aveva segnate due e subìte tre). E considerando la prima piazza in campionato, i rossoverdi sognano il "double".

G.F.