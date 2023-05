Tavola e San Giusto in campo dopo 3 anni

Un appuntamento rinviato più volte, visto che era inizialmente stato previsto per lo scorso mese. Adesso però, ci siamo: con la regular season terminata e i playoff in rampa di lancio, resta da giocare la finalissima della Coppa Faggi al Lungobisenzio il 21 maggio. A giocarsi il trofeo saranno il Tavola (che ha già festeggiato la promozione in Seconda Categoria) e il San Giusto, che si è piazzato non molto distante dalle prime posizioni. Non c’è dubbio su quale delle due contendenti sia la favorita, anche se trattandosi di una gara secca può succedere di tutto. In ogni caso si tratterà della prima finale della coppa di Terza Categoria del post-Covid. L’ultima risale al 2020: la Polisportiva Naldi si impose 2-1 a Mezzana sul più quotato Vernio, pochi giorni prima del lockdown. L’albo d’oro della competizione è fermo a tre anni fa: fra una decina di giorni sarà però rinverdito.