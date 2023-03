Tavola e Carraia, una corsa a due Sarà una domenica per cuori forti

Il Tavola capolista entrerà in scena domani, ospitando il San Giusto in uno dei due posticipi fissati per le 15. Idem il Carraia, seconda forza del raggruppamento (per quanto distanziato di sei lunghezze) che farà visita al Tobbiana. Il ventitreesimo turno di terza categoria 202223 inizierà oggi e il programma appare piuttosto interessante, sulla carta. Iniziando dalle 14.30 odierne: la Valbisenzio Academy di Antonio Imbriano (seconda in classifica a pari merito con la Polisportiva Carraia) vuole mettersi alle spalle lo stop maturato nella scorsa giornata e tenterà quindi di espugnare il campo del Paperino San Giorgio. Anche La Briglia e Montemurlo Jolly, terzi a quota 44, cercheranno di riavvicinarsi alla vetta. E potranno sperarci solo battendo i rispettivi rivali, in trasferta: i montemurlesi giocheranno all’Achilli contro l’Eureka, mentre i vaianesi saranno impegnati in uno dei derby della Vallata con un Las Vegas in grande spolvero. Il Carmignano è intenzionato a risalire la china violando il terreno di gioco del Montepiano, mentre alle 15 la Polisportiva Naldi se la vedrà fra le mura amiche con il BGV Soccer. Bacchereto-La Libertà 1945 Viaccia potrebbe infine dare una scossa nei bassifondi della graduatoria.