Tabani trascina la Sis Roma E guida la classifica marcatori

Lo scorso anno si aggiudicarono la Coppa Italia, insieme alla compagna Serena Storai (che in estate ha però deciso di ritirarsi, a dispetto della giovane età). E se la stagione 202223 fosse quella buona per conquistare finalmente lo Scudetto? Chiara Tabani e Giuditta Galardi incrociano le dita, perché il campionato non è ancora finito e anche la scaramanzia reclama la sua parte. La Sis Roma sta però monopolizzando il torneo e l’apporto delle due pallanuotiste pratesi è stato sin qui determinante. In primis quello di Tabani: l’atleta che vinse con l’Italia la medaglia olimpica a Rio 2016 sta disputando una delle sue migliori annate, considerando che guida la classifica dei marcatori con oltre 40 centri. Decisamente positivo anche il rendimento di Galardi, sempre più centrale nel progetto tecnico. E i risultati sono tangibili: il sodalizio romano si trova attualmente in vetta alla graduatoria di Serie A1, davanti a Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte Catania. La "regular season" è praticamente al termine e chiuderla al comando garantirebbe di affrontare i playoff-Scudetto in una condizione di vantaggio. In estate l’attenzione sarà come di consueto monopolizzata dal Setterosa, con il duo Tabani – Galardi che rappresenta da tempo una costante per quel che riguarda le convocazioni in azzurro. E la possibilità di presentarsi al centro federale di Ostia da campionesse d’Italia in carica, per la prima volta, rappresenta un ulteriore sprone.

Giovanni Fiorentino