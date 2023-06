Tabani punta al titolo E sceglie Ekipe Catania

Nei giorni scorsi aveva dedicato un lungo messaggio sui social network alle compagne di squadra della Sis Roma, ufficializzando il suo addio al club capitolino nel quale era approdata nel 2017. E proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento: Chiara Tabani è una nuova giocatrice dell’Ekipe Orizzonte Catania. La pallanuotista pratese si è quindi unita al club campione d’Italia, con l’evidente obiettivo di conquistare quello scudetto sfuggitole in più occasioni a Roma. Non certo per colpa sua: l’atleta ventinovenne, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016, si è confermata in questi anni fra le migliori a livello internazionale. Al netto delle due Coppe Italia vinte nell’ultimo quinquennio, alla Sis Roma è evidentemente mancato l’ultimo tassello per completare il mosaico. Tabani, insieme alle compagne del Setterosa si sta allenando in vista dei prossimi impegni con la nazionale, poi si potrà focalizzare su questo nuovo capitolo della sua carriera. "Dopo tanti anni nella stessa squadra vivo con grande emozione questo momento. Farò di tutto per non deludere nessuno, sono felice e ancora un po’ incredula – ha commentato – non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso pieno di stimoli. Cercherò di dimostrare quel che posso dare alla squadra e alle mie nuove compagne. Sono convinta della mia scelta, perché sento il bisogno di nuove sfide importanti".