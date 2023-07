Tabani-Galardi ai Mondiali Sfida decisiva con gli Usa

Una sorta di finale anticipata: davanti ci saranno le statunitensi, forse le più forti del mondo. Ma proprio per questo, a Chiara Tabani, Giuditta Galardi e alle compagne del Setterosa la carica motivazionale non mancherà: nel match contro gli Stati Uniti in programma stamani, valido per i quarti di finale dei Mondiali, non c’è solo il passaggio alle semifinali della competizione in corso di svolgimento a Fukuoka (in Giappone). Battere una vera e propria corazzata qual è la selezione americana garantirebbe un’ulteriore iniezione di autostima, rafforzando la candidatura dell’Italia alla vittoria finale. Torneo nel quale le due pallanuotiste pratesi stanno ben figurando: Giuditta è scesa in vasca nelle ultime due partite della prima fase (nell’ottica del turn-over) mentre l’esperienza ad altissimi livelli di Chiara si è rivelata imprescindibile, per il commissario tecnico Carlo Silipo. La pallanuotista ventinovenne ha disputate tutte e quattro le gare ed è stata decisiva anche nel corso degli ottavi di finale contro la Nuova Zelanda, segnando due reti nel 14-7 imposto alle rivali neozelandesi. Tabani e Galardi dovrebbero partire con tutta probabilità insieme sin dal primo minuto, nella sfida contro le rivali "yankees". E la stessa Chiara, qualche giorno fa, aveva ben indicato l’obiettivo da raggiungere. "E’ un bel gruppo unito – le sue parole - sono una delle più esperte e avverto la responsabilità di trascinare le più giovani: il clima in squadra è ottimo".

Giovanni Fiorentino