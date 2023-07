Tabani e Galardi, occasione Mondiale

Chiara Tabani e Giuditta Galardi faranno parte della rosa della nazionale italiana che si giocherà

il titolo iridato in Giappone. Lo ha deciso il commissario tecnico del Setterosa, Carlo Silipo, convocando le due pallanuotiste pratesi per

i Mondiali di Fukuoka, che prenderanno il via fra tre giorni

per chiudersi il prossimo 28 luglio. L’Italia, inserita nel gruppo D, esordirà contro l’Argentina, per poi vedersela con Sudafrica e Grecia. L’ultima medaglia mondiale, per le azzurre, arrivò nel 2015 a Kazan.

E di quella squadra faceva già parte Tabani, allora ventunenne. Dopo il sesto posto ottenuto negli Stati Uniti, al termine della World Cup (in un torneo al quale ha preso parte anche l’altra pallanuotista pratese, la ventiduenne Sara Cordovani) il gruppo azzurro punta a riscattarsi.

E anche per il duo Tabani-Galardi l’obiettivo non può non essere quello di chiudere la stagione internazionale con una medaglia, per poi focalizzarsi già sul prossimo campionato di serie A1.