Tabani e Galardi con il Setterosa Gli ostacoli ora sono Spagna e Usa

Tra poche settimane avranno finalmente la possibilità di giocarsi lo Scudetto, per conquistare l’unico trofeo nazionale che fin qui è sfuggito loro. Intanto però, la loro attenzione va agli impegni internazionali, fra l’Olanda e la Grecia. Giorni particolarmente impegnatici per Chiara Tabani e Giuditta Galardi, convocate dal commissario tecnico della Nazionale Carlo Silipo per la World Cup di pallanuoto che ha preso il via con una nuova formula. Le due pallanuotiste pratesi, in forza alla Sis Roma, sono arrivate a Rotterdam insieme alle compagne del Setterosa e dopo essersela vista con la Cina, affronteranno la Spagna alle 14 odierne e gli Stati Uniti alle 16 di domani. Una volta terminato questo ciclo di gare, il gruppo tornerà in Italia per disputare un test amichevole con il Canada (sabato prossimo, ad Ostia).

E a quel punto l’auspicio è che le azzurre siano rientrate fra le prime quattro della rassegna, in modo da qualificarsi direttamente alle "final eight" di long Beach del prossimo giugno. In caso contrario, sarà necessario ottenere il pass passando dagli spareggi di Atene fissati per la prossima settimana. Chiara e Giuditta appaiono insomma motivate, anche perché dopo le fatiche azzurre dovranno concentrarsi nuovamente sulla Serie A1 202223: dopo la "regular season" chiusa al primo posto, la Roma vuole il tricolore.

Giovanni Fiorentino