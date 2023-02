Super Nicoli spacca la partita Trovade inventa, Angeli tosto

BERTINI 6 Ordinaria amministrazione. Strano a dirsi, ma il Fanfulla fa davvero fatica a farsi vedere dalle sue parti.

NIZZOLI 7 Da difensore centrale sfodera una prestazione davvero maiuscola.

COLOMBINI 6,5 Se la cava con mestiere e muscoli. Sul gol incassato è un po’ tutto il reparto che sonnecchia.

ANGELI 7 Concede solo gli spilli agli attaccanti di casa. Sta tornando al massimo delle sue possibilità.

APRILI 6,5 Fa quel che deve senza strafare nelle due fasi. Dall’83’ SCIANNAMÈ s.v.

TROVADE 7 Solite geometrie impeccabili. Qualche palla deliziosa non sfruttata a dovere dai compagni. Ispirato. Dal 71’ DEL ROSSO s.v.

SOLDANI 6,5 Buona prova in mezzo al campo.

NICOLI 8 Apre le marcature e poi propizia il calcio di rigore del 2-0. Dal 69’ BASSANO 6 Entra subito in partita.

CELA 6,5 Buon primo tempo ma si fa male ancora una volta. Speriamo non sia nulla di grave. Dal 59’ BA 6 Tanta sostanza in mediana.

CICCONE 7 Freddo dal dischetto, cuce fra centrocampo e attacco. Anche lui esce per infortunio e non sono buone notizie. Dal 62’ KOUASSI 7 Si regala la gioia del gol in pieno recupero e chiude il match con qualche minuto di anticipo.

DIALLO 7 Non segna, ma quanto lavoro per la squadra. E poi sforna anche assist per i compagni. Generosità.

All. BRANDO 7 Difficile oggi trovare qualcosa che non abbia funzionato. Un gran bel Prato. E pure efficace.

L.M.