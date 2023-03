Super derby Jolo-CF 2001 Il Chiesanuova va a Pistoia

Cinque giornate al termine della regular season nei campionati dilettanti delle categorie minori. Squadre in campo domani alle 15.30 per la 26ª giornata. Nel girone B di prima categoria è arrivato il momento del super derby tutto pratese fra Jolo Calcio e CF 2001, con entrambe le squadre impegnate nel provare a portare a casa punti pesanti per la rincorsa ad un posto finale nei playoff. Nel girone F di seconda categoria la capolista Csl Prato Social Club sarà impegnata sul campo del San Niccolò, terzo in classifica, per cercare di conservare il maxi vantaggio sulle più dirette inseguitrici e mettere una seria ipoteca sul primo posto finale. La Galcianese, per rimanere in serie positiva, ospiterà invece la Cintolese Calcio, mentre La Querce affronterà fra le mura amiche l’Atletico Casini Spedalino. Trasferta difficile per il Chiesanuova, impegnato sul campo del Pistoia Nord, attuale seconda forza del raggruppamento. Il Mezzana sarà invece di scena sul campo del Chiesina Uzzanese per evitare complicazioni di fine stagione. Il Prato Nord per uscire dalla zona play out dovrà invece far punti in casa dell’Olimpia Quarrata. Nel girone G riflettori puntati sul derby fra il Poggio a Caiano a caccia di punti per i play off e il Vernio che ha bisogno di allontanarsi dalla zona play out. La Pietà 2004 farà visita al Dlf Firenze per rientrare nella griglia play off. La Virtus Comeana invece sarà di scena sul campo della capolista Albacarraia. Nei bassifondi il Prato Sport ospiterà il Club Sportivo Firenze, mentre lo Sporting Seano giocherà in trasferta lo scontro diretto fondamentale per la salvezza contro il Colonnata.

L. M.