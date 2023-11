Super derby a Maliseti: arriva il Viaccia. Il tecnico Carovani: "Pronti a dare tutto"

E’ arrivato il giorno del super derby pratese nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.30, al Comunale di Maliseti, si affronteranno i padroni di casa del Maliseti Seano e il Viaccia. Di fronte, insomma, le uniche due formazioni che tengono alta la bandiera cittadina in questo campionato. In coppa Italia le due società si sono già affrontate e ad avere la meglio, passando il turno dopo sfida di andata e di ritorno, è stato proprio il Maliseti, che però in classifica se la passa molto peggio degli uomini allenati da mister Ambrosio. Gli amaranto di mister Carovani sono ancora a caccia del primo successo in questa stagione e si trovano in zona play out con 5 soli punti accumulati fin qui, mentre il Viaccia si trova a 13 punti e a metà del tabellone, avendo però già osservato il suo turno di riposo. "Ci troveremo di fronte un avversario forte, che ha fatto una campagna di rafforzamento importante in estate. Dovremo soffrire e cercar di tirare fuori il meglio di noi se vogliamo fare risultato – commenta Piero Carovani, allenatore del Maliseti - . Mi aspetto una partita molto diversa da quelle affrontate ad inizio stagione in coppa Italia. Le due squadre stanno vivendo momenti molto differenti in campionato. A noi servono punti pesanti per la classifica".

Tutti presenti e a disposizione nelle fila dei padroni di casa. Tra le fila del Viaccia, invece, da segnalare le assenze degli infortunati Medini, Melani, Gambineri e Fedele: "Abbiamo avuto due settimane di riposo, fra alluvione e turno di pausa. Speriamo di non esserci rilassati troppo mentalmente, perché questa sarà una partita difficile, contro un avversario molto affamato – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia -. Vogliamo vendicare l’eliminazione subita in coppa e tornare a far punti pesanti per risalire la china in campionato".

L.M.