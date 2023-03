Sul derby di serie C la zampata dei Tigers

Il secondo successo consecutivo, giunto peraltro nel derby a coronare una partita avvincente ed in bilico fino alla fine. Turno di campionato senz’altro positivo quello chiusosi ieri per i Gispi Tigers, capaci di battere la cadetta dei Cavalieri Union al termine di un match ben giocato da ambo le parti. Un 16-13, quello maturato ieri nell’incontro valido per l’ottava giornata della fase interregionale della Serie C 202223, che racconta di una sfida combattutissima fino all’ultimo. Tant’è che ad un paio di minuti dal termine il risultato era inchiodato sul 13-13: a far pendere la bilancia verso gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini è stato un calcio piazzato, dopo la meta di Bracciali e i piazzati di Banci.

Giovanni Fiorentino