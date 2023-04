Successi regionali in attesa di Azzurra spring

Da un lato, medaglie e piazzamenti di vertice colti in una kermesse regionale. Dall’altra, l’ufficializzazione di una nuova rassegna sportiva che sarà organizzata il mese proprio dal club pratese. Momento positivo per l’Azzurra, perlomeno per quanto concerne il nuoto. I nuotatori e le nuotatrici più giovani si sono intanto cimentati nei giorni scorsi nella prima prova estiva della categoria "esordienti", andata in scena a Massarosa.

Con ottimi risultati, a ben vedere dalle classifiche nelle varie categorie: sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio Ada Guarducci nei 50 dorso e Ginevra Ina nei 100 dorso. Medaglia d’argento per Martina Vannucchi nei 400 stile, Linda Pancani nei 50 stile, Andrea Dreoni nei 25 stile, Michelangelo Meoni nei 100 dorso, Francesco Mastrolia nei 200 stile e Francesco Del Gallo nei 400 stile. Hanno poi agguantato un bronzo Giulio Bonechi nei 400 stile, Greta Petracchi nei 200 rana. Hanno sfiorato la "top three", chiudendo al quarto posto, Zoe Guarducci nei 100 e nei 400 stile, Filippo Berti nei 100 misti, Bianca Guarducci nei 400 stile e Anna Giulia Mattiello nei 100 dorso.

Alla trasferta lucchese hanno preso parte con riscontri incoraggianti anche Noemi Cipriani, Sara Mazzoni, Leonardo Bartolini, Livio Tusone Boffa, Alessandro Santini, Milo Bartolozzi, Leonardo Monzali, Stefano Scuccimarra, Brando Lanzarini, Davide Columpsi, Tommaso Cantini, Edoardo Crabu, Violante Conti, Ginevra Pattarozzi, Rachele Lauria, Gaia Quaglierini e Nina Paoli. Gli agonisti pratesi hanno già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di continuare a crescere sotto ogni aspetto e di confermarsi competitivi.

Senza contare poi che all’orizzonte c’è già una nuova sfida "casalinga" da onorare, sia in veste di organizzatori che di partecipanti: si tratta della prima edizione dell’"Azzurra Spring Meeting", che si svolgerà alla piscina Galilei il prossimo 7 maggio. Si tratta del debutto di una nuova competizione che è dedicata agli "esordienti A" e agli "esordienti B": l’obiettivo è di istituzionalizzare l’evento, diventando un appuntamento fisso con il passare del tempo, al pari dell’altra competizione la "Swim Cup".

Giovanni Fiorentino