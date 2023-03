Successi per Prato e Medicea Stop al campionato fino al 12 marzo

Turno positivo, il secondo del girone di ritorno, per le pratesi del campionato di serie B maschile di pallamano. Entrambe infatti hanno conquistato il successo, approfittando al meglio del fatto di aver affrontato due avversarie di caratura inferiore. Consegne rispettate dunque sia per la seconda squadra della Pallamano Prato, che ha avuto la meglio per 29-26 nei confronti dei fiorentini della Libertas La Torre fanalino di coda della graduatoria, e per la Medicea Handball, che al PalaPacetti di Poggio a Caiano ha inflitto un perentorio 31-21 al Montecarlo. Grazie ai due punti ottenuti in questa giornata, le pratesi hanno anche migliorato la loro classifica, che ora è la seguente: Follonica 24 punti; Mugello United 22; Ginnastica Spezia 20; Grosseto 16; Medicea Handball Poggio a Caiano 15; Pallamano Prato 14; Olimpic Massa Marittima 13; Tavarnelle 10; Montecarlo e Carrara 6; Aretè 1; Libertas La Torre -3. Ora il campionato si concede una settimana di sosta e riprenderà il 12 marzo con la terza giornata di ritorno che per le formazioni della nostra provincia vede in programma questi incontri: Pallamano Prato-Aretè Bastia Umbra e Libertas La Torre-Medicea Handball.

M.M.