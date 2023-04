Sub Prato, medaglie e soddisfazioni

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una manifestazione di interesse nazionale. Questi i riscontri colti dal Sub Prato, al termine della dodicesima edizione del "Trofeo Komaros Sub Ancona", andato

in archivio nei giorni scorsi nel capoluogo delle Marche. A rappresentare il club pratese, gli atleti Simone Pieri e Lorenzo Gaggii, capaci entrambi di salire sul podio nelle rispettive specialità. Gaggii si

è piazzato secondo nella specialità "DNY", ottenendo la medaglia d’argento e il passaggio nella categoria "elite". Pieri ha invece chiuso in terza posizione la propria gara nella specialità "DNF", agguantando una medaglia di bronzo. I sub pratesi torneranno a gareggiare il prossimo 28 maggio a Castiglione del Lago, in Umbria, dove avrà luogo la quarta edizione del "Trofeo Apnea Umbria". E l’obiettivo resta quello di confermarsi competitivi ad ogni livello.