Stefanini scala il ranking È entrata nella Top 100

Gli ultimi due tornei non sono evidentemente andati come sperato. Ma poco importa, perché i numeri parlano di una sportiva in ascesa e ormai pronta a non sfigurare nemmeno sui massimi palcoscenici del tennis mondiale. Lucrezia Stefanini è entrata ufficialmente fra le migliori cento tenniste del mondo: lo ha certificato il ranking WTA, con l’ultimo aggiornamento risalente alle scorse ore che vede la tennista di Carmignano in 99esima posizione con 714 punti.

Un premio al salto di qualità che l’atleta venticinquenne ha fatto negli ultimissimi anni, a coronare un 2023 che difficilmente dimenticherà: oltre alle vittorie ottenute nei tornei internazionali di Sharm El Sheik e Calvi, sono arrivate le qualificazioni al tabellone principale agli Australian Open e a Wimbledon. E proprio le sue performance in Australia e in Gran Bretagna, nella cornice offerta da due veri e propri templi della disciplina, le hanno consentito di scalare posizioni. Ha disputato l’ultimo torneo in Polonia, uscendo a sorpresa al primo turno contro la slovacca Rebecca Sramkova.

Poco male però, visto che a confortarla ci sono comunque le statistiche: 265 incontri vinti su 475 disputati, per una percentuale di successi del 55,79%. Lucrezia è attualmente la sesta miglior tennista d’Italia, alle spalle di Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Un’agonista ormai nel pieno della maturità tecnica ed atletica. Che può scalare ulteriormente la graduatoria.