Stefanini: "Fantastico fare Wimbledon"

"Wimbledon quest’anno mi ha dato molto. E’ stato fantastico, comunque. E non vedo l’ora di tornarci il prossimo anno, ancora più forte". Lucrezia Stefanini ha così commentato il suo rendimento in uno dei tornei tennistici più importanti del mondo, se non il più iconico in assoluto. Per la prima volta in carriera, la tennista carmignanese è riuscita a superare le eliminatorie (battendo in sequenza la brasiliana Carolina Meligeni Alves, l’australiana Priscilla Son e la taiwanese Su Wei Hsieh) e ad arrivare sino al primo turno del tabellone principale. La sua corsa si è fermata solo contro l’estone Anett Kontaveitt, ex-numero 2 del mondo che ha fatto valere tutta la sua esperienza.

Lucrezia può comunque sorridere, visto che con le vittorie in Inghilterra ha raggiunto quota 263 match vinti in carriera (con un tasso di successo del 55,96%). E l’ingresso tra le migliori cento tenniste del mondo, a questo punto, è solo questione di tempo: potrebbe essere sancito già nel prossimo aggiornamento del ranking WTA.