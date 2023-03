Stefanini fa bene in Portogallo Ma in finale si arrende a Naef

Aveva iniziato il 2023 con l’exploit agli Australian Open, superando i turni di qualificazione e approdando sino al secondo turno di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. E adesso ne sta raccogliendo i frutti: Lucrezia Stefanini è vicina all’ingresso fra le migliori cento tenniste del mondo. Dopo aver raggiunto l’apice il 6 febbraio, agguantando la 111ª posizione nel ranking WTA, la tennista di Carmignano è attualmente 120ª nella graduatoria internazionale. Hanno inciso le ultimissime battute d’arresto maturate agli Indian Wells contro Kaja Juvan e a Monterrey contro Sachia Vickery, in entrambi i casi al primo turno. Ma poche settimane fa, la tennista aveva sfiorato la vittoria nel torneo "W40 Porto" andato in scena in Portogallo: un percorso trionfale interrottosi solamente all’ultimo atto, perdendo in finale contro la giovanissima svizzera Celine Naef. Ma non mancano certo i margini di miglioramento, considerando l’età: con queste premesse, l’entrata nella "top 100" è solo questione di tempo.