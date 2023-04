Stefanini brilla a Sharm el Sheikh

Aveva iniziato il 2023 con l’exploit agli Australian Open, superando i turni di qualificazione ed approdando sino al secondo turno di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. E nei giorni scorsi, ha sollevato il suo primo trofeo stagionale. Avanti tutta per Lucrezia Stefanini, capace di aggiudicarsi il torneo internazionale "W25" andato in scena in Egitto. A Sharm el Sheikh, la tennista carmignanese si è imposta in finale sull’americana Emma Bektas, dopo aver eliminato in succesione Linda Klimovicova, Darya Shahua, Taylah Preston e Meiling Wang. Per l’atleta ventiquattrenne si tratta dell’ottavo trofeo conquistato in carriera, che dovrebbe a questo punto garantirle un ulteriore salto in avanti nella classifica mondiale. Stefanini occupa attualmente la 117esima posizione nel ranking WTA, con 253 vittorie su 453 incontri disputati (con una percentuale di successi del 55,85%).

g. f.