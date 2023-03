Sprint finale e l’Ariete può festeggiare

L’Ariete si fa sorprendere da Potenza Picena, ma poi con un sprint finale piazza la rimonta e porta a casa la vittoria. Per la Pallavolo Prato è stata la vittoria della maturità quella ottenuta nel palazzetto del News System. Sembrava una partita da potere portare a casa senza troppi problemi, vista la differenza di classifica in serie B2 femminile nazionale, e invece il Pvp perde primo e terzo set (25-17 e 25-23) e nel quarto annulla due match point. Nel mezzo c’è stata la conquista del secondo parziale 19-25, ma soprattutto la super rimonta nel quarto. Potenza Picena sale 14-7 e 18-12. Si illude di vincere sul 22-18, ma poi si fa acciuffare dal Pvp sul 24 pari. Qui Saletti firma il 25-25, l’ace di Cecchi porta al set point e un errore locale allunga la contesa al tie break. Nel quinto parziale il News System cede psicologicamente. Si trova sotto 2-4, 7-8 e 10-12. Poi non riesce a piazzare l’aggancio e cede set e partita 11-15. La Pallavolo Prato riesce così a blindare il terzo posto in classifica e continua a sognare i playoff. La rosa dell’Ariete: Falseni, Fanelli, Gianni, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Vignozzi, Nesi, Palandri, Ricci, Gianni, Tamburini. All. Nuti.