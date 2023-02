Sparta quarta al campionato regionale

Pochi giorni fa si è chiusa la quarta tappa del campionato regionale di dodgeball. E a rappresentare la provincia di Prato nella kermesse andata in scena a Chiesina Uzzanese c’era lo Sparta, che ha chiuso al quarto posto finale. Un risultato incoraggiante per il sodalizio di Cantagallo, che proprio lo scorso anno aveva ospitato ed organizzato a Carmignanello una tappa di Coppa Toscana. Si tratta di una disciplina sportiva che arriva dagli Stati Uniti e che rappresenta l’evoluzione agonistica di "palla avvelenata": ogni squadra deve "eliminare" gli avversari centrandoli con il pallone, evitando però che questi ultimi riescano a bloccarlo. Al termine di ogni set, vince la compagine con più giocatori rimasti in campo. La Vallata si conferma quindi il riferimento principale a livello provinciale, per quanto concerne questo sport. E chissà che non possa ospitarne una nuova gara, nei prossimi mesi. "Siamo davvero contenti per questo risultato – il commento della dirigenza dello Sparta - perchè quello che rimane dentro con questa esperienza è più bello ed è più forte di ogni risultato sportivo".