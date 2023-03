Sorpasso dell’Herta Vernello L’Atletico Coiano perde la vetta

Sorpasso dell’Herta Vernello nel campionato di Premier di calcio a 5 organizzato dall’Msp. La nuova capolista balza in vetta grazie alla vittoria per 7-5 sul Castellina e grazie alla sconfitta nello scontro diretto dell’ex capolista Atletico Coiano. Quest’ultimi cadono 5-4 nel match col Sodinims, terza forza del girone e ora a quattro punti dal vertice. Va ricordato che l’Atletico deve recuperare la partita col fanalino di coda Figline Galceti: in caso di vittoria potrebbe tornare in vetta con un punto in più dell’Herta Vernello. Negli altri due match di giornata da annotare il ko del Carmignano 8-4 sulle Emozioni e il pari 3-3 dell’Sos Acque contro il Figline Galceti. Passando alla serie A targata Msp, rallenta la propria corsa il Maracanà Futsal Prato che impatta 1-1 con l’Abr Aibbar, nello scontro diretto dell’ultimo turno. La capolista mantiene così un punto di vantaggio su Tiger of Ibiza, reduci dal 12-2 rifilato all’Atletico 2001, e sul Todajoia che crolla 4-0 al cospetto degli Amici di Englis. Infine il pari 3-3 fra Mala e Restivo.