Solo un pari Il Prato scende dai piani alti

BORGO SAN DONNINO (3-5-2): Frattini; Som, Tarantino, Varoli (75’ Caniparoli); De Luca, Carollo (75’ Valcavi), Lolli (84’ Casciari), Rossi, Abelli (75’ Vecchi); Ferretti, Bingo. All. Vangioni.

PRATO (4-3-3): Fogli; Stickler (87’ Vitale), Monticone, De Pace, Lambiase (60’ Casucci); Cela, Gemignani, Trovade (83’ Tedesco); Mobilio, Gori, Marangon (69’ D’Agostino). All. Novelli.

Arbitro: Cerea di Bergamo.

Marcatori: 67’ Trovade, 80’(r) Ferretti.

Altri due punti pesanti lasciati per strada dal Prato, che non va oltre l’1-1 sul campo del Borgo San Donnino e perde terreno dalle zone alte della classifica, salendo a quota 12 punti e non riuscendo a difendere il vantaggio ottenuto nella ripresa. Biancazzurri con qualche novità nel 4-3-3 in avvio. Tra i pali c’è Fogli e in difesa come esterno sinistro Lambiase al posto di Casucci e al centro De Pace rileva Angeli. Per il resto confermata la squadra di sabato scorso. Al 9’ ci prova subito Mobilio da fuori area ma Frattini è attento in presa. Al 17’ Cela mette al centro per Gori che in girata non trova la porta. Sul fronte opposto Bingo cerca l’imbeccata per Ferretti al termine di una veloce ripartenza, ma Stickler chiude in angolo. Al 24’ Cela recupera un buon pallone e lo serve a Mobilio, che dal limite dell’area tenta un tiro a giro insidioso che sfiora il palo. E’ il Prato ad avere in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa si chiudono in difesa. Al 30’ Marangon prova a fare tutto da solo seminando un paio di avversari e arrivando a concludere, ma guadagna solo un angolo. I padroni di casa si affidano ai singoli, soprattutto a Bingo, che al 35’ da fuori area trova attento Fogli. Il primo tempo si chiude 0-0.

Nella ripresa il leit-motiv dell’incontro non cambia. Prato in controllo, che mantiene il possesso palla, in attesa di trovare il giusto varco, e Borgo San Donnino pronto al contropiede. Al 48’ ci prova subito Cela con un bel destro da fuori, ma Frattini devia in angolo. Al 56’ ancora Cela ci prova stavolta di testa, ma come sempre Frattini non si fa superare. Al 64’ Varoli si vede annullare una rete per fuorigioco e il Prato si salva. Al 67’ arriva però il meritato vantaggio biancazzurro: Gori recupera palla, la serve a Cela, che tenta un diagonale insidioso, respinto da Frattini sui piedi di Trovade, pronto ad insaccare l’1-0 del Prato. La sua esultanza col gesto del silenzio verso i tifosi biancazzurri, però, li indispone tanto che nel finale vorranno con lui un faccia a faccia. Un gesto inutile e sicuramente evitabile. All’80’ la beffa: ripartenza di Rossi che arriva fino all’area e viene abbattuto da Stickler. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty alla formazione di casa. Dal dischetto Ferretti non sbaglia e regala l’1-1 ai suoi. Nel finale il Prato prova a portare a casa i tre punti, ma non sfonda.

