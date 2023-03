Sogno scudetto per Tabani e Galardi

La "regular season" si è chiusa con una sconfitta esterna per 8-9 contro l’Ekipe Orizzonte. Ma la Sis Roma ha comunque chiuso il campionato di Serie A1 al primo posto e Chiara Tabani e Giuditta Galardi possono continuare a sognare lo Scudetto. Le due pallanuotiste pratesi in forza al sodalizio romano si sono confermate decisive, in quella che è per il momento la miglior stagione disputata dal club negli ultimi anni. Se ci sono tutte le premesse per festeggiare, è tuttavia importante mantenere alta la concentrazione nelle fase conclusiva della kermesse. In virtù del piazzamento ottenuto, Chiara, Giuditta e compagne entreranno in scena nei playoff partendo direttamente dalle semifinali del 26 aprile prossimo, dove affronteranno la vincente del quarto fra Rapallo e Trieste. E nel mirino c’è già la finalissima di maggio, la gara che varrà una stagione. Dopo la Coppa Italia conquistata lo scorso anno e le medaglie con la Nazionale, Tabani e Galardi adesso puntano al tricolore.

G. F.