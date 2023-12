Snow Board, a Jacopo Luchini il prestigioso “Collare d’Oro” del Coni

Montemurlo (Prato), 22 dicembre 2022 – Jacopo Luchini porta Montemurlo e la provincia pratese ai massimi livelli dello sport italiano. Il pluricampione paralimpico di snow board ha infatti ricevuto ieri il «Collare d’Oro» del Coni, la massima onorificenza italiana a livello sportivo, durante il classico appuntamento nazionale per celebrare le campionesse e i campioni che si sono affermati sui palcoscenici internazionali.

La meritata festa tricolore si è svolta nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico, sede della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del Coni. Dopo i forfait per motivi di salute del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, sul palco il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e la presidente della Commissione benemerenze Coni, Alessandra Sensini, che hanno consegnato la massima onorificenza dello sport italiano agli insigniti.

Luchini ha ricevuto l’ambito riconoscimento per gli ottimi risultati conseguiti nel 2022: «Sono contentissimo. Per me è un grande onore ricevere questo premio. La stagione scorsa è stata davvero particolare. Sono stato fermo per 3 mesi per un brutto infortunio alla spalla – racconta Luchini -. Per fortuna ho avuto modo di recuperare per il mondiale, al quale mi sono presentato senza preparazione, ma dove sono comunque riuscito ad ottenere due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Per il futuro Milano-Cortina è un obiettivo importantissimo, ma sono già primo in classifica nella Coppa del Mondo con un primo e un secondo posto nelle gare disputate e il prossimo anno ci sarà anche il mondiale in Canada. Le occasioni per gareggiare non mancano e bisogna sempre farsi trovare pronti e al top della forma».