Sincro, bene la squadra dell’Azzurra

Lo scorso mese il club aveva ottenuto alcune medaglie nel corso della seconda prova degli "obbligatori" di nuoto sincronizzato: a Pontassieve, Greta Mignacca e Sofia Simoncini avevano agguantato rispettivamente una medaglia d’oro e una d’argento nella categoria "esordienti A". E nei giorni scorsi, le compagne di squadra della categoria "juniores" hanno preso parte ai campionati italiani, ben figurando. Momento positivo per l’Azzurra, perlomeno per quanto concerne il sincro. Le atlete pratesi sono reduci dalla massima kermesse giovanile nazionale, svoltasi qualche giorno fa a Riccione. Nell’esercizio libero di squadra, la formazione composta da Ginevra Magelli, Aurora Ballotti, Bianca Gecchele, Sara Ciolini, Ilenia Boscaino, Costanza Piscicelli e Cristina Limberti ha ottenuto la diciassettesima posizione, nell’ambito di una manifestazione che ha visto convergere in Romagna le migliori giovani sincronette d’Italia. E l’obiettivo del club pratese resta quello di confermarsi competitivo ad ogni livello, continuando a crescere.