Signa la spunta sul Prato City Non mollano i Kickers Narnali

Torna a volare la capolista Signa 2007 nella nona giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 targato Uisp. I fiorentini consolidano il primato solitario salendo a quota 52 punti grazie al successo di misura (1-0) ottenuto contro il Prato City, che al contrario rimane fermo a metà del tabellone con 26 punti.

Non mollano all’inseguimento i Kickers Narnali, che rifilano un pesante 6-2 al Csl Prato Social Club (settimo con 32 punti) e mantengono ben salda la seconda posizione a quota 49 punti. Sul terzo gradino del podio provvisorio sale il Bellini Giacomo Bacchereto, che raggiunge i 46 punti dopo la vittoria per 3-2 portata a casa contro il Vergaio 2003 (fermo a 26 punti). Rimane fuori dalle primissime posizioni il Giusti Stefano, fermato sullo 0-0 da un ostico S. Ippolito e costretto ad inseguire da quota 44 punti.

Il S. Ippolito sale a 38 punti, ma si vede superare in quinta posizione dal redivivo Phoenix 2012, che grazie al 2-0 rifilato al fanalino di coda Polisportiva S. Andrea raggiunge quota 49 punti (il S. Andrea resta invece maglia nera del gruppo con soli 7 punti). Nei bassifondi Real Chiesanuova e Circolo Ricreativo Nuova Europa impattano sull’1-1 nello scontro diretto e proseguono il loro cammino appaiati a quota 22 punti. Si avvicina allora l’Avis Verag Prato Est, che si aggiudica per 2-1 il match contro il Prato Asd Meccanica (penultimo a quota 15) e sale in solitaria al terzultimo posto con 18 punti. Dando un’occhiata alla classifica marcatori, Vanaria del Signa 2007 guida il gruppo con 14 centri.

Alle sue spalle, solitario in seconda posizione con 13 segnature, troviamo Donnini del S. Ippolito. In terza posizione con 12 reti Coppola dell’Avis Verag Prato Est, La Rosa dei Kickers Narnali e Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto. Più staccati, con 10 gol, troviamo Aldi del Giusti Stefano Comeana e Bassi del Csl Prato Social Club.

L. M.