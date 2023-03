Signa in testa, ma rallenta la corsa Kickers stabili al secondo posto

Settima giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Il Signa 2007 rimane in testa al gruppo con 48 punti, ma rallenta la sua marcia trionfale non andando oltre il pareggio per 1-1 contro un coriaceo Giusti Stefano Comeana, che al contrario difende la sua terza posizione salendo a 40 punti. In mezzo, stabili in seconda posizione, restano i Kickers Narnali, che malgrado il riposo con i loro 46 punti non perdono troppo terreno dal primo posto.

Appena fuori dal podio fa la voce grossa il S. Ippolito, che sale a 37 punti grazie al successo casalingo per 3-0 ottenuto contro la Polisportiva S. Andrea, maglia nera del raggruppamento bloccata in fondo al gruppo con 7 punti. Stecca invece il Bellini Bacchereto, sconfitto 3-0 fra le mura amiche dal Phoenix 2012 (in grande risalita e ora a quota 35 punti) e bloccato in quarta posizione al pari del S. Ippolito. Un po’ staccato, ma in recupero, il Csl Prato Social Club, che raggiunge i 29 punti grazie al successo di misura (3-2) ottenuto contro il Real Chiesanuova, bloccato al contrario a quota 21 punti. Mezzo passo falso del Tavola, fermato sull’1-1 dal Prato Asd Meccanica (terzultimo con 15 punti) e a metà del gruppo con 28 punti. Sorride anche il Prato City, che sale a 26 punti dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Circolo Ricreativo Nuova Europa (21 punti). Subito dietro il Vergaio 2003, che si allontana dai bassifondi raggiungendo quota 23 punti dopo aver battuto per 2-1 l’Avis Verag Prato Est, ancora penultima a quota 12.

In classifica marcatori Vanaria del Signa 2007 viene raggiunto in prima posizione da Donnini del S. Ippolito a quota 13 segnature. In seconda piazza non molla Coppola dell’Avis Verag Prato Est con le sue 12 reti. In terza posizione a quota 11 centri troviamo La Rosa, dei Kickers Narnali, e Maresia, del Bellini Bacchereto. Più staccato Pari, del Circolo Ricreativo Nuova Europa, con 9 gol.

L. M.