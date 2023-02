Sibe perde partita e primato A Siena una sfida maledetta

Trasferta da dimenticare

per la Sibe Gruppo Af in

serie C Gold. I Dragons interrompono bruscamente la loro corsa positiva venendo sconfitti per 76-58 dalla Virtus Siena perdendo così la testa della classifica, anche se restano in seconda posizione con 30 punti. Partita subito in salita per

i pratesi, che al primo intervallo si trovano sotto 24-8 e subiscono l’avvio col turbo inserito dei padroni di casa. Nel secondo quarto il canovaccio di gara non cambia ed è ancora Virtus Siena a farla da padrone, seppur Prato riesca a perforare con più continuità la difesa avversaria. Si arriva all’intervallo lungo sul 45-24. Nel terzo quarto i senesi scavano il solco decisivo per la vittoria finale, arrivando all’ultima sosta sul 63-34, risultato che mette una seria ipoteca sulla partita. Nell’ultimo quarto, in effetti, Siena allenta, la Sibe si fa sotto e arriva anche a -15 punti. I Dragons ci provano con orgoglio fino alla sirena finale, ma non riescono a recuperare il distacco e devono alzare bandiera bianca contro una Virtus Siena in serata di grazia. "Non eravamo nella condizione migliore per competere al massimo. Analizzeremo bene cosa non è andato nel verso giusto,

ma mi tengo stretto lo spirito e la compattezza dimostrata anche nelle difficoltà – commenta coach Marco Pinelli –. Ci stiamo ritagliando un ruolo da guastatori che mi piace molto e che proveremo a mantenere fino alla fine". Ecco il tabellino: Manfredini 18, Danesi 2, Magni 9, Staino 7, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca 5, Salvadori 14, Pacini, Marzico ne.