Sibe Gruppo AF Prato: Calzolari secondo assistente di Pinelli nel Basket

Lo staff della prima squadra targata Sibe Gruppo AF Prato si arricchisce con Marco Calzolari. Per lui un ruolo chiave come match e video analyst. Il giovane coach proviene dalle giovanili dei Dragons e sarà anche secondo assistente di Pinelli.

È l’ennesimo inserimento nello staff tecnico di un allenatore fatto in casa da parte della società pratese. Dopo un lungo percorso nel settore giovanile Dragons, seguendo il gruppo 2005 prima e 2006 poi, e dopo aver vissuto in maglia rossoblù 4 anni di campionati giovanili da capoallenatore fino all’Under 17 Eccellenza, Calzolari adesso si unisce allo staff di coach Pinelli.

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con tutto il gruppo della prima squadra – commenta Calzolari –. A Prato ho visto un movimento che ogni anno è cresciuto e con esso l’attaccamento e l’affetto nei confronti dei nostri giocatori senior. Questo per una realtà come la nostra è fondamentale. Mi sono già confrontato con Pinelli e Gabbiani e abbiamo iniziato a buttare giù idee per la prossima stagione. L’obiettivo è sempre lo stesso: far crescere, con l’ambizione che ci contraddistingue, il nostro movimento nel panorama cestistico toscano".

