Sibe-Arezzo, non è finita A Prato il match decisivo

Si va a gara 5. Amen Arezzo spreca il match point per la serie B, mentre la Sibe Gruppo Af Prato, con una prova di forza, si aggiudica gara 4 della serie finale dei play off di serie C Gold, imponendosi per 81-73 sul parquet degli avversari e riportando la sfida alle Toscanini, dove domenica si giocherà il match decisivo alle 18. Partita equilibrata nel primo tempo. I ragazzi di coach Pinelli partono forte. Gli aretini sono bravi a rimanere in partita alla prima sosta (25-27). Nel secondo quarto Salvadori ricuce i tentativi di strappo degli aretini. La gara resta in bilico e si va al riposo lungo sul 42-41 in favore di Amen Arezzo. Al rientro in campo i padroni di casa mettono in mostra il loro miglior basket e arrivano anche sul +11, ma la Sibe, sostenuta dalle triple di Danesi, Salvadori e Mascagni, prima recupera, poi piazza il sorpasso (59-62 all’ultima sosta). Nel quarto finale i Dragons prendono il largo e difendono il vantaggio fino alla fine. "I ragazzi, uniti nelle difficoltà, hanno scritto una pagina di sport – dice coach Pinelli –. Adesso manca una partita. L’ultima. Invito tutti i pratesi alla Toscanini a tifare Dragons. Niente è impossibile". Il tabellino pratese: Manfredini 5, Danesi 9, Magni 12, Staino 2, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca, Salvadori 23, Pacini 7, Mascagni 20.

L.M.