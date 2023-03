Si salvano in pochi dal naufragio Ba troppo morbido, Nicoli frenato

BERTINI 4 Male in occasione della seconda rete del Corticella e male per i comportamenti inadeguati citati a fine gara da Brando. Dal 54’ FALSETTINI 6 Fa quel che può per tenere il passivo nei limiti dell’accettabile.

NIZZOLI 5,5 Non la sua migliore partita, né in fase difensiva, né in fase offensiva.

CECCHI 5 Ha sicuramente giocato partite migliori in marcatura. Dal 70’ CAMPANER s.v.

COLOMBINI 5,5 Lavora bene, ma a corrente troppo alternata. In alcune azioni è svagato. APRILI 5,5 Leggero a centrocampo in una partita dove serviva più la sciabola del fioretto. BA 5 Troppo morbido in mezzo al campo e non è da lui. Dal 63’ RENZI 5,5 Entra e non si rende mai pericoloso.

DEL ROSSO 5,5 In mediana il Corticella è più tosto e quadrato.

NICOLI 5 Troppo timido, non si propone mai nella metà campo avversaria come fa di solito. Dal 70’ BARTOLINI s.v.

KOUASSI 5 Si vede pochissimo e non accende mai la luce, malgrado le indiscusse doti tecniche. Dal 74’ FRUGOLI s.v. CICCONE 6 Prezioso l’assist per Diallo che sembrava aver spianato la strada ai biancazzurri.

DIALLO 6 Segna ancora e fa il suo dovere. Peccato che poi non serva per portare a casa punti.

All. BRANDO 5,5 Ha dalla sua la scusante delle assenze. Ma il Prato non era in partita.