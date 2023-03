"Sì, possiamo pensare ai playoff Ma facciamo un passo alla volta"

"Qualsiasi altro risultato sarebbe stato ingiusto. Abbiamo ampiamente meritato questa vittoria". E’ soddisfatto Lucio Brando, allenatore del Prato, dopo il successo in rimonta ottenuto contro la Sammaurese. Una vittoria che proietta a 42 punti il Prato nella classifica del girone D di serie D. "Abbiamo approcciato molto bene la partita nel primo tempo, tenendo il pallino del gioco e creando almeno due grandi occasioni che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare – insiste Brando –. Nella ripresa è capitato l’episodio sfortunato del rigore, ma siamo stati bravissimi a non disunirci e a continuare a giocare da squadra per riprendere in mano la partita. Abbiamo creato tante occasioni e il loro portiere è stato spesso decisivo. Un pizzico di sfortuna in alcuni casi. Ma poi abbiamo meritatamente trovato prima il gol del pareggio e poi quello della vittoria, senza rischiare praticamente niente in fase difensiva". Insomma un Prato che si sta ritrovando nelle ultime settimane e che sta risalendo: "Nelle ultime quattro partite abbiamo portato a casa 10 punti. E’ un cammino interessante che conferma l’ottimo lavoro che i ragazzi stanno facendo a livellod i mentalità e di approccio alle partite – conclude Brando -. Parlare di play off non è un tabù, ma preferisco concentrarmi sul lavoro settimanale".

L.M.