Si avvicinano i tornei estivi Msp Già tante adesioni per il "Nesi"

Si avvicina il momento della partenza dei tornei estivi di calcio a 5 e di calcio a 7 organizzati dall’Msp. L’obiettivo dell’ente di promozione sportiva è quello di superare il record toccato nel 2022, quando ci furono ben 100 squadre iscritte ai vari tornei amatoriali. Partendo dal calcio a 5, l’attenzione è tutta rivolta sul quinto memorial Loreno Nesi, lo storico torneo di Figline che da oltre vent’anni mette di fronte decine e decine di squadre che si contendono uno dei titoli amatoriali più prestigiosi su scala toscana. Il torneo si dividerà in due categorie: Premier, riservata alle compagini più competitive, e Lovers dove potranno iscriversi le formazioni di amatori. In seguito ci saranno le fasce Gold e Silver. Le partite si disputeranno fra Figline, appunto, Chiesanuova e Bagnolo. Le iscrizioni, gratuite, sono aperte e vantano già numerose adesioni. Per informazioni 3208590121 oppure [email protected] Passando al calcio a 7, sono tre i tornei in programma per la stagione estiva dell’Msp. Ci sarà la Summer Cup della Zenith Prato, poi quella del Mezzana e anche quella del Prato Nord. A seguire le fasce Gold e Silver. Anche qui le iscrizioni, gratuite, sono aperte e ci sono già oltre 50 formazioni che hanno dato la loro adesione. Per informazioni 3288313324, oppure [email protected]