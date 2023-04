Sfida per il primato nel girone E Il Prato deve battere il Castiglione

E’ una sfida che vale il primato nel girone E del campionato di serie B quella che attende oggi pomeriggio l’Hockey Prato. Lo Startit alle 18 ospita al PalaRogai l’altra prima della classe, l’Hockey Club Castiglione, che condivide proprio con i biancazzurri la vetta della classifica. Fra le due formazioni c’è comunque una differenza sostanziale: Prato ha già osservato il turno di riposo anche nel girone di ritorno, Castiglione deve ancora farlo. E’ per questo motivo che i ragazzi di coach Bernardini potrebbero accontentarsi anche di un pari contro i rivali di Castiglione, visto che poi nella prossima giornata potrebbero piazzare la fuga solitaria approfittando del turno di riposo degli ospiti. Calcoli a parte lo Startit scenderà in pista anche per vendicare il ko dell’andata, quando Castiglione si impose 3-2 fra le mura amiche. Da quel match però molto è cambiato: Prato ha inanellato una serie consecutiva di vittorie e gli ospiti hanno subìto due ko inattesi che adesso li costringono a vincere a tutti i costi al PalaRogai.