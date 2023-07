Settimana tricolore ’24 L’idea piace ai Medicei

Ciclismo, siamo alla fase del progetto lanciato dal Comitato Regionale Toscana di ciclismo con il suo presidente Saverio Metti. L’idea è quella di ospitare in Toscana la "Settimana Tricolore" nell’ambito delle iniziative per la partenza da Firenze del Tour de France 2024, con una serie di gare in linea ed a cronometro, valevoli per l’assegnazione dei titoli italiani, dagli esordienti ai professionisti.

Le gare dovrebbero essere ospitate in varie zone della Toscana (la settimana scorsa c’è stato un incontro presso il Comune di Grosseto) e del progetto è stato informato nei giorni scorsi anche il vice sindaco di Prato Simone Faggi, i rappresentanti dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, alcune società della provincia di Prato. Tutti quanto hanno mostrato interesse all’iniziativa tutta da verificare e concretizzare.

La data dell’eventuale svolgimento della "Settimana Tricolore" è quella del mese di giugno 2024, qualche giorno prima della partenza del Tour de France dal Piazzale Michelangelo a Firenze previsto come è noto per il 29 giugno.

Antonio Mannori