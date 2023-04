Settesoldi carica la Zenith: "Tre punti e l’accesso ai playoff è in cassaforte"

Trasferte insidiose per le nostre squadre impegnate nel girone B di Eccellenza. Il Prato 2000 ha ormai poco da dire in questo campionato, vista la certezza della retrocessione già acquisita, ma proverà comunque ad onorare al meglio le ultime gare di questa sfortunata annata per provare a portare a casa in qualche modo quella vittoria che ancora manca nel ruolino di marcia dei ragazzi attualmente allenati dal dirigente Testa. L’avversario odierno (fischio di inizio alle 15) è però di quelli sicuramente ostici, visto che si parla di un Signa 1914 che con 41 punti è ancora in corsa per cercare di inserirsi in zona play off in questo finale di stagione. I pratesi recupereranno in organico Gaggioli e Tallarita, ma per questa partita non ci sarà Natali. Molto più delicata ,vista l’importanza della posta in palio, invece, la sfida che attende la Zenith Prato, impegnata (sempre a partire dalle 15) sul campo del Mazzola Valdarbia, che con 45 punti segue i pratesi a 4 lunghezze di distanza: "Affronteremo una squadra volitiva, che gioca un bel calcio. Loro devono per forza vincere o pareggiare per rimanere in corsa per i play off, anche se ovviamente con un pareggio poi non dovrebbero sbagliare più niente nelle prossime partite e sperare in altri risultati favorevoli – commenta Simone Settesoldi, allenatore bluamaranto - . Dal canto nostro con un successo saremmo al 99% sicuri di andare a giocarci i play off, mentre con un pari dovremo ancora guadagnarci la matematica sul campo nelle prossime partite, anche se comunque muovere la classifica sarebbe positivo. La squadra si è allenata bene in settimana ed è pronta a questo rush finale". Assenti, nelle fila della Zenith Prato, i difensori Gonfiantini (squalificato) e Bagni (infortunato). Per il resto tutti a disposizione di mister Settesoldi per tentare il colpo corsaro che significherebbe anche rimanere in corsa per la seconda posizione.

L. M.